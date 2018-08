Aislinn Derbez, Verónica Castro y Cecilia Suárez, a través de un video en Facebook, aclararon que ‘La Casa de las Flores’ no es una telenovela como ‘La rosa de Guadalupe’, programa al que parodiaron.

Las tres actrices dieron vida a Elena, Virginia y Paulina de la Mora en un video producido por Netflix bajo el nombre “La rosa de la Virgin” haciendo referencia al personaje que interpreta Verónica Castro, Virginia.

"Me está creciendo el vientre y no sé quién es el padre", le dice Elena al estilo de telenovela, mientras Paulina de la Mora le responde que su madre no se puede enterar.

Casualmente, al igual que en ‘La rosa de Guadalupe’, aparece una rosa blanca como presagio de que va a ocurrir un milagro.

Entra en escena Virginia y les dice a sus ‘dos hijas’ que se dejen de payasadas porque ‘La casa de las flores’ no es una telenovela.