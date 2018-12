Carrie Fisher: Su hermano Todd continuará con su legado pues “hay mucho más por venir”

Todd Fisher, hermano de Carrie Fisher , quien falleció hace dos años, aseguró que los fanáticos de la actriz, recordada por interpretar a la icónica Princesa Leia en la saga Star Wars, pueden esperar futuras sorpresas.

En una entrevista que ofreció a ABC News, manifestó que continuará mostrando el legado que dejó su hermana. “Tenemos muchos de sus artefactos, y muchas cosas que ella ha escrito que algún día se compartirán. Hay mucho más por venir”, indicó.

Todd Fisher dijo además que la tristeza de perder a su hermana y a su madre, Debbie Reynolds, quien falleció un día después de Carrie Fisher, se ha visto atenuada por la enorme cantidad de buenos deseos de sus millones de fanáticos en todo el mundo.

Asimismo recordó la vez que él y Carrie actuaron junto a su madre en Las Vegas. Ella tenía apenas 12 años y el disfraz que usó está guardado en vestíbulo de entrada de su casa.

“Cuando lo veo (el traje), siempre me rio pues recuerdo que nos quedamos en el backstage esperando a salir al escenario y ella (Carrie Fisher) simplemente entró en pánico”, evocó.

Todd Fisher habló sobre el homenaje que le rendirán a Carrie Fisher en el noveno episodio de “Star Wars”, que se estrenará en diciembre de 2019, en el que se incluirían imágenes de la actriz que no fueron usadas en “The Force Awakens” y “The Last Jedi”.

“Hay muchos minutos de imágenes. No me refiero solo a las tomas (…) Este contenido no utilizado es nuevo, y podría incluirse en la historia”, dijo e indicó que no tiene permitido dar muchos detalles sobre ello pero que está “encantado con lo que han hecho”.

Por último, Todd señaló que Carrie Fisher pudo construir un legado que se enfrentó a muchas dificultades, incluidas las enfermedades mentales que padeció y su adicción a las drogas.

“Y aún así, ella pudo ser una luz tan brillante (…) Me encanta cuando la gente se pone de pie y me dice cuánto la admiraban y cuánta inspiración era para ellos”, dijo orgulloso.