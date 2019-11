Carmen Villalobos está más feliz que nunca después de su matrimonio y su hermosa luna de miel por todo Europa al lado de su flamante esposo Sebastián Caicedo. La pareja estuvo junta por más de 11 años y aprovecharon la oportunidad de que la actriz terminó de grabar “El final del paraíso” para realizar todos los preparativos para su boda que finalmente terminó como un cuento de hadas.

La intérprete colombiana ha dicho que está feliz con su nueva vida como casada y que hasta el momento todo ha sido positivo, ya que tiene al lado al mejor hombre de su vida y sabe que si en algún momento tiene dificultades podrán resolverlo, así que por ahora saborea la gran vida que tiene.

Luego de vivir todos estos hermosos momentos, la querida 'Catalina Santana’ ha regresado a Miami para continuar con sus proyectos, pero también aprovechó la oportunidad para visitar el set de “Un nuevo día” de Telemundo y contar algunos detalles de su boda y lo que considera lo peor del matrimonio.

Carmen Villalobos ha dicho que está feliz con su nuevo estado civil, pero existe una cosa que no le ha gustado d el matrimonio (Foto: Instagram)

¿QUÉ ES LO PEOR DEL MATRIMONIO PARA LA ACTRIZ?

Carmen Villalobos está feliz con su recién estrenado estado civil, pero en medio de la entrevista con Adamari López y Chiqui Baby ha confesado que existe una cosa que le parece lo peor y es que la llamen señora.

“Lo más raro y que más me ha costado, te tengo que ser muy honesta, es cuando (me dicen) ‘ay señora ¿cómo está?'. ¡Señora! ¿Qué me estás hablando? ¡Yo no soy señora!”, expresa entre risas, pero a la vez en serio.

También ha dicho que después de las bodas las mujeres se cambian los apellidos por el de sus maridos, pero ella no tiene ninguna intención de hacerlo. “¡Jamás, yo Carmen Villalobos Barrios!”, dice super segura y orgullosa de su nombre completo, una actitud que su ya marido, Sebastián Caicedo, admite feliz y sin complejos.

Cuando le preguntaron por los bebés, la actriz colombiana ha dicho que no. “Hay que disfrutar, nos acabamos de casar, estamos jóvenes, hay que vivir”, ha dicho fuerte y claro.

Carmen Villalobos en su boda con Sebastián caicedo (Foto:Instagram)

¿QUÉ DIJO SOBRE EL FINAL DEL PARAÍSO"?

La actriz ha dicho que se encuentra muy triste por que ha llegado el final de la historia de “Sin senos no hay paraíso”, ya que el personaje de ‘Catalina Santana’ le ha dado muchas oportunidades de crecer a lo largo de estos 10 años.