En una reciente entrevista, el reconocido cantante Carlos Vives abordó la polémica generada en torno al “like” que dio a la fotografía de Gerard Piqué y Clara Chía en redes sociales, ya que causó revuelo al ser amigo cercano de Shakira. El artista colombiano se refirió a las críticas y acusaciones de “traición” que recibió por parte de los cibernautas.

Durante la entrevista, Carlos Vives aclaró que el “me gusta” en la foto de Piqué no fue intencional y que, en realidad, fue un miembro de su equipo quien habría cometido dicho acto por error. Explicó que él mismo quedó sorprendido cuando se enteró de lo sucedido y que inmediatamente se tomaron medidas para corregir la situación.

“Tengo gente que trabaja para eso... ¿Cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Pero no, eso fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Porque cuando a mí me comentaron, yo dije alguien tiene que revisar, me imagino, cosas y ¡pin! (dieron like) y ya me metieron en un lío” , reveló ante las cámaras de ‘América Hoy’.

El cantante expresó su asombro ante la cantidad de críticas y “hate” que recibió de los seguidores de Shakira. Manifestó su aprecio y respeto hacia la cantante y dejó claro que no existía ninguna intención de traicionarla o causarle daño.

“Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima, eso es lo que hay” , le explicó a Ethel Pozo.