Recordado por su popular papel como ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El Premio Mayor’, el actor mexicano Carlos Bonavides reveló que tras su paso por esta novela- que lo catapultó a la cima de la popularidad- se sumió en el consumo de alcohol y drogas.

Según declaró al programa ‘Confesiones’ de Telenovelas, la fama que alcanzó con esta telenovela lo acercó a sus problemas con el consumo de estupefacientes del cual se encuentra alejado desde hace más de 10 años.

“El problema del alcoholismo se agravó con 'El Premio Mayor’, pero profundamente y luego las drogas y todo (...) Yo me convulsioné con el éxito”.

El artista contó que llegó a experimentar un episodio de delirium tremens causado tras una recaída que tuvo por una abstinencia de alcohol fue hallado en un hospital abandonado.

“Una vez estaba en un hotel maravilloso, con un ventanal frente al mar, tres mujeres a mi disposición, vino, dinero, todo y suena el teléfono y me dicen: ‘te habla el jefe’. Salgo corriendo y en el pasillo me detiene un señor me dice '¡oiga que le pasa, por qué está desnudo, métase a su cuarto!’ y me meto al cuarto y en el cuarto no había nada. Estaba en un hotel de tercera, tres días sin tomar, orinado y con el delirium tremens. Me llevaron a un hospital, me identificaron”, contó.

Bonavides añadió que luego de su conocido papel, lo llamaron para integran otras producciones a las que llegaba alcoholizado y para disimularlo tuvo que recurrir a otras drogas que le permitieran mantenerse en pie, pero que detonaron en el una grave dependencia que le costó años combatir.

“Vinieron las telenovelas a las que me llamaban y yo me tenía que meter de todo para estar bien. Milagrosamente siempre cumplí. (Primero la cocaína), luego la heroína. Llegué a inhalar cemento (terocal) en bolsa de papel, terrible”, dijo.

Ya a inicios de este año, el propio Bonavides de 78 años contó que padecía de mitomanía, enfermedad que viene tratando con especialistas.