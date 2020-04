Cardi B confesó sentirse muy preocupada y teme por su vida y la de su familia, esto debido a que el pasado martes 14 de abril conversó con Bernie Sanders y criticó duramente al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La rapera, a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, dijo que a raíz de su conversación con Sanders han empezado a sucederle cosas extrañas.

“Desde que estoy haciendo estos videos en vivo… ¿cuándo ha pasado eso?… desde que hago estos videos en vivo ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto?... jamás. Ahora de repente mi transmisión se queda sin sonido, no lo sé, me estoy asustando”, reveló Cardi B.

“Me está dando un poco de miedo, porque a mi esposo no le gusta cuando me pongo a hablar de política, él realmente lo odia porque eso lo pone paranoico, porque últimamente mi Instagram se está poniendo borroso y sin sonido, así de la nada, lo juro por mi hija, en el nombre de Cristo no estoy mintiendo, en el nombre del Señor y por mi niña que no miento, eso me parece rarísimo, lo juro”, añadió.

Asimismo, la rapera lanzó una advertencia, dejando en claro que si algo le llega a pasar a ella o exista algún atentado contra su familia, sus millones de seguidores estarían enterados inmediatamente.

“Dios no lo quiera, si algo me pasa a mi o a alguien de mi familia se van a enterar quién fue y por qué… esta mier... huele muy rara, muy extraño”, precisó la cantante.

El video de Instagram ha causado revuelo y gran controversia, pues mientras algunos respaldan los temores de la artista, otros consideran que está exagerando, y recordando su pasado, le han restado importancia a sus declaraciones.

