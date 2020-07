Cardi B, una de las artistas estadounidenses más polémicas de los últimos tiempos, remeció las redes sociales y ha enloquecido a sus seguidores con unas fotografías en las que luce su figura en un diminuto bikini y en las que además muestra su renovada apariencia.

Y es que Cardi B, quien no permanece contenta con su look y constantemente lo renueva, no encontró mejor forma de sorprender a sus fanáticos con unas imágenes en las que aparece luciendo su nueva cabellera rubia.

En una primera instantánea, se puede ver a la rapera sentada al borde de la piscina en su lujosa mansión, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás, vistiendo un traje de baño con pedrería y estampado animal print.

En el segundo post, Cardi B colocó una foto en la que aparece mirando fijamente a la cámara con la misma pose que en la anterior; sin embargo, lo que sorprendió, es que como descripción de la imagen colocara: “Bercalis”, su verdadero nombre.

Los “Me gusta” de sus fanáticos en las fotografías publicadas por Cardi B -quien hasta hace unos días lucía el cabello negro y antes de eso se lo pintó de color rosa- suman más de 8 millones y junto al post, se pueden apreciar cientos de comentarios de elogios.

La intérprete de “I like it” compartió estas imágenes luego que hace solo unos días celebró el segundo cumpleaños de su hija Kulture, fruto de su amor con el también rapero Offset, integrante del grupo Migos, del cual también dejó registro en esta red social.

