Cardi B revela que sufrió depresión posparto | FOTOS

Cardi B habló sobre su salud mental tras dar a luz a su primera hija Kulture Kiari Cepheus en julio de 2018. En entrevista con Harpers Bazaar, la artista contó que luchó contra la depresión posparto.

"Pensé que iba a evitarlo", dijo Cardi B inicialmente para luego explicar: "Cuando di a luz, el médico me habló sobre el posparto y yo dije: 'Bueno, en este momento me está yendo bien, no creo que eso vaya a suceder', pero de la nada, sentía el peso del mundo sobre mis hombros".

La cantante de rap Cardi B señaló que ella no está amamantando a su hija porque considera que es “difícil” y que su cuerpo aún no es el mismo de antes: “Estoy más delgada que nunca. Pero hay una energía que no he recuperado y que tenía antes de estar embarazada. Eso es lo más extraño”.

Como se recuerda, Cardi B canceló una gira con Bruno Mars porque aún no estaba lista “mental y físicamente” y porque no quería separarse de su bebé, según reveló en redes sociales.

Sin embargo, pese a todos los dilemas personales que afrontó Cardi B, la cantante mantiene una exitosa carrera y este año está nominada a cinco premios Grammy e iniciará una corta residencia en Las Vegas.

Como se recuerda, Cardi B se separó del padre de su hija y recientemente declaró que estaban "resolviendo las cosas".