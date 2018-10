Cardi B lanza su nueva canción “Money”

La cantante de rap Cardi B tras anunciar el lunes que durante la semana lanzaría su nuevo single “Money”, no pudo contener su última canción en solitario desde su álbum “Invasion of Privacy” y lanzó dos días antes de lo previsto su nueva pista.

Dado el título, no sorprende que la letra de la canción gire en torno a la búsqueda de dinero. “"Nací para flexionar / Diamantes en mi cuello / Me gustan los aviones de pasajeros… Pero nada en este mundo me gusta más que los cheques (Dinero)”, se escucha rapear a Cardi B.

No obstante, al final de la canción producida por J. White, Cardi B señala que su hija Kulture Kiari es más importante incluso que el dinero: “Pero no hay nada en este mundo que me guste más que Kulture".

Como se conoce Cardi B lanzó “Invasion of Privacy” en abril y el disco estuvo en el top de álbums de Billboard; asimismo, “I like it” fue el hit que acompañó a su canción “ Bodak Yellow”.

En los últimos meses la rapera Cardi B ha realizado colaboraciones en varias canciones como “Taki Taki” con DJ Snake, “Backin’ It” de Pardison Fontaine y en “Girls Like You” de Maroon 5.