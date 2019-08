El conflicto entre Cardy B y la policía de Brooklyn que se ha viralizado en redes sociales

La irreverente artista Cardi B no es de las que se queda callada a la hora de dar su opinión y sabe cómo defender su punto de vista. Fiel a su estilo, la rapera estadounidense criticó a la policía de Brooklyn (Estados Unidos) en Instagram. Pero, ¿por qué la popular cantante estalló contra las autoridades? Aquí te contamos con detalle qué ocurrió.

La dominicana se le fue a la yugular al departamento de policía de Nueva York por supuestamente cancelar un evento benéfico que organizó una de sus mejores amigas con el fin de ayudar a los niños de una comunidad.

A través de su cuenta de Instagram, la exbailarina exótica compartió un video a sus seguidores en el que envió un duro mensajes a las autoridades de Nueva York porque aparentemente no permitieron que se realice el evento benéfico, en el que se iban a regalar útiles escolares para niños más necesitados del barrio de Brooklyn.

“Mi amiga Star iba a tener un giveaway en Brooklyn el 27, y desafortunadamente, ha sido cancelado porque la [policía de Nueva York] llamó al director del lugar donde se llevaría a cabo y prácticamente asustó al director y ahora ya se canceló”, explicó la cantante.

“Y eso me parece muy jo…do de la policía de Nueva York porque eso era realmente para los niños, [mi amiga] estaba pagándolo de su bolsillo, sólo para ayudar a su comunidad, para que los niños tuvieran un día divertido y positivo, para beneficiar a los padres con artículos escolares”, agregó la rapera en un mensaje en el que evidenció su furia.

Cardi B, durante su actuación en los American Music Awards el pasado octubre. (Foto: AFP). Cardi B, durante su actuación en los American Music Awards el pasado octubre. (Foto: AFP). Foto: AFP

El evento en cuestión era una iniciativa de la influencer Star Brim, una de las mejores amigas de la cantante, que recientemente recuperó la libertad tras cumplir una pena de prisión y protagonizó una sonada polémica en redes relacionada con la filtración del video sexual de Blac Chyna.

Pero ¿por qué la policía decidió cancelar el evento benéfico? Según información de TMZ, la policía de Nueva York aseguró que todo se debió a una “falta de comunicación”, luego de que se supiera de que Cardi B iba a aparecer por sorpresa en el evento, algo para lo que no había en su opinión el contingente de seguridad adecuado.

“La directora de la Brooklyn Democracy Academy no estaba enterada de que Cardi B pretendía asistir al evento de regreso a clases y le preocupaba que no habría suficiente seguridad”, dijo una portavoz del departamento de Educación de Nueva York, Miranda Barbot, según The Source.

“Estamos trabajando con el departamento de policía de Nueva York para asegurarnos de que este evento sea un éxito y no estuvo involucrado en la cancelación de este evento”, agregaron.

Cardi B dejó saber su frustración con mala palabras dirigidas a los uniformados y sus seguidores reaccionaron inmediatamente al video mostrando su apoyo a la artista.

Sin embargo, horas después, la estrella parece que se calmó y lo pensó mejor. Su amiga y Cardi B decidieron eliminar el mensaje de sus redes sociales, pero sus seguidores ya lo habían viralizado.