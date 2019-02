Cardi B y Bruno Mars unen sus voces en su nuevo tema “Please me” | VIDEO La rapera reabrió su cuenta de Instagram para anunciar esta nueva colaboración junto al intérprete de "When I was your man".

Cardi B y Bruno Mars volvieron a colaborar en un nuevo tema llamado "Please me". (Foto: cardib) Cardi B y Bruno Mars volvieron a colaborar en un nuevo tema llamado "Please me". (Foto: cardib) Cardi B y Bruno Mars volvieron a colaborar en un nuevo tema llamado "Please me". (Foto: cardib)