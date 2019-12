La modelo Cara Delevigne y la actriz Ashley Benson, conocida por la serie 'Pretty Little Liars’, son una de las parejas más populares y mediáticas del mundo del espectáculo. A través de las redes sociales, la pareja muestra su amor y cómo se divierten juntas. Este miércoles, la top británica sorprendió a todos al dedicarle un tierno mensaje de cumpleaños su novia.

A través de Instagram, Cara Delevigne compartió el romántico mensaje dedicado a Ashley Benson. La publicación estuvo acompañada de fotografías que describen su compromiso en la relación.

“Feliz cumpleaños @ashleybenson. Hay tanto que puedo decir, pero lo que amo y aprecio más de nosotros es que no lo necesito porque TÚ LO SABES y eso es todo lo que importa. Tú y yo, somos mi favorito. Mi lugar seguro”, escribió Cara en Instagram.

Cara Delevingne y Ashley Benson. Foto: Instagram

“Me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mi chispa, choonchi, cara de ángel, grumpy ass, mejillas dulces, nunca aburrida buttmunch, Benson”, agregó la modelo en el mensaje dedicado a Ashley Benson por su cumpleaños 30.

El post en Instagram, acompañado con varias bellas fotografías, deja ver a ambas celebridades pasando momentos muy románticos. En una segunda imagen, se les ve besándose mientras toman un baño juntas en una amplia tina, siendo esta una de las fotos favoritas de los seguidores que se enternecieron al ver la publicación.

Ashley Benson. Foto: Instagram

En menos de una hora, el post alcanzó más de medio millón de ‘likes’. La pareja comenzó su relación amorosa hace más de un año, en lo que Cara asegura ‘surgió como algo muy natural y que ninguna de las dos esperaba’.

Cara Delevingne y Ashley Benson fueron vinculadas en agosto de 2018 cuando las fotografiaron besándose en el Aeropuerto Heathrow de Londres.

Aunque nunca se han escondido, siempre han sido muy discretas y nunca han hablado de su relación, hasta el pasado junio, cuando Cara Delevingne confirmaba por primera vez, a través de un video que publicó en sus redes sociales para celebrar el día del Orgullo Gay, su romance con Ashley Benson.

Ese mismo mes, Cara Delevingne recibió un premio por su apoyo a los jóvenes LGTBI y, en su discurso, le dedicó unas emotivas palabras a su pareja. “Tengo otra mujer muy especial en esta sala a la que agradecer todo, y tú sabes quién eres”, dijo dirigiéndose a Ashley Benson.

Cara Delevingne y Ashley Benson en un evento público. Foto: Instagram

“Ella es una de las personas que me ayudan a quererme a mí misma cuando más lo necesito. Ella me mostró cuál es el amor real y cómo aceptarlo. Te amo, Sprinkles”, agregó.

Aunque tratan de ser discretas, se les ha visto juntas en diversas ocasiones. Ambas estuvieron en el Festival de Cine de Toronto y en la Semana de la Moda de París. También se les ha visto juntas en desfiles, fiestas, paseando o con amigas.

Antes de Benson, a Delevingne se le han conocido relaciones sentimentales con músicos como Jake Bugg y Harry Styles y también con Rita Ora y Paris Jackson, con quien se la vio besándose en Los Ángeles a principios de 2018.