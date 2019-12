El amor está en el aire. La actriz Cara Delevingne sorprendió este miércoles a su novia Ashley Benson de la serie 'Pretty Little Liars’ al dedicarle un tierno mensaje de cumpleaños a través de su cuenta de redes sociales, donde también publicó fotografías que describen su compromiso en la relación.

“Hay tanto que podría decir, pero algo que amo y aprecio más de nosotras es que no necesito decirlo porque TÚ SABES y eso es todo lo que importa. Somos tú y yo, que es mi favorito. Mi lugar seguro”, escribió Cara en Instagram.

La actriz y modelo también resaltó que puede ser ella misma cuando está junto a Benson.

“Me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mis chispas, choonchi, cara de ángel, gruñona, mejillas dulces, Benson”, agregó Cara.

En menos de una hora, su publicación alcanzó más de medio millón de ‘likes’. Cara Delevingne y Ashley Benson fueron vinculadas en agosto de 2018 cuando las fotografiaron besándose en el Aeropuerto Heathrow de Londres.

Aunque nunca se han escondido, siempre han sido muy discretas y nunca han hablado de su relación, hasta el pasado junio, cuando Cara Delevingne confirmaba por primera vez, a través de un video publicó en sus redes sociales para celebrar el día del Orgullo Gay, su romance con Ashley Benson.

Ese mismo mes, Cara Delevingne recibió un premio por su apoyo a los jóvenes LGTBI y, en su discurso, le dedicó unas emotivas palabras a su pareja. “Tengo otra mujer muy especial en esta sala a la que agradecer todo, y tú sabes quién eres”, dijo dirigiéndose a Ashley Benson.

“Ella es una de las personas que me ayudan a quererme a mí misma cuando más lo necesito. Ella me mostró cuál es el amor real y cómo aceptarlo. Te amo, Sprinkles”, agregó.