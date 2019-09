En el 2017, Cara Delevigne habló sobre el mal momento que pasó por culpa del exproductor Harvey Weinstein al pedirle para que se besé con otra actriz delante de él. Ahora, la también modelo ahondó sobre dicha situación.

"Una de las primeras cosas que Harvey Weinstein me dijo fue:'nunca llegarás a esta industria como una mujer gay: consigue una barba'", contó la protagonista de "Ciudades de Papel".

Pero sus palabras no pararon ahí, sino que empezó a hacerle preguntas sobre su vida sexual. "Cuando acababa de empezar a hacer audiciones para películas, él me nombraba a personas de las que soy amiga -gente famosa- y me preguntaba'¿te has acostado con esta persona?' Yo pensé: esto es una locura", comentó.

"Tan pronto como estuvimos solos en la habitación empezó a hablar de todas las actrices con las que se había acostado y cómo había hecho sus carreras", afirmó la modelo y actriz en declaraciones que recoge el libro "She said" de Jodi Kantor y Megan Twohey.

Cabe resaltar que The New York Times y The New Yorker revelaron denuncias contra Weinstein en el 2017 y ahora Kantor y Twohey, las autoras detrás de las entrevistas, han publicado un libro llamado “She said”, donde hablan de todos los casos, entre ellos el de Cara Delevigne.