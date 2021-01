Camila Sodi con 34 años y madre de dos hijos es una de las celebridades mexicanas más populares en Instagram y deslumbro a sus fans al compartir unas imágenes en bikini y al natural.

El verano se vive en México y por ello la actriz Camila Sodi, conocida por interpretar a la malvada Rubí en la última versión de Televisa, sorprendió y deslumbró a sus seguidores al compartir unas fotos en bikini.

La sobrina de Thalía, se dejó ver disfrutando una tarde soleada junto a una piscina jugando con una pistola de agua: “bloqueando las malas vibras como una divinidad” citó en unas de las imágenes.

Sus seguidores no han parado de llenarla de elogios y me gustas en cada una de sus fotos, “Hermosa”, “Te ves ultra baby”, “Diosa Maya” se pueden leer en algunas de las fotos que ya superan el medio millón de Me gusta.

