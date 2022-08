Tras varias semanas de especulación, la cantante Camila Cabello habría dado la mayor prueba de que está en una relación con Austin Kevitch, el dueño de Lox Club. Y es que ambos han sido captados dándose un tierno beso en una cena romántica.

La cantante y el fundador de la aplicación de citas fueron captados por los paparazzis tomados de la mano y dándose algunos besos, mientras tomaban un café en un exclusivo restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la nueva pareja sonreír y disfrutar de la conversación durante su cita. Además, la intérprete de “Havana” no tuvo reparos en realizar algunas muestras de cariño.

VIDEO | Camila and Austin Kevitch in Los Angeles. #2 pic.twitter.com/dEDmOgGbEn — CCW MIDIAS  (@CCWmidias) August 8, 2022

Como se recuerda, las especulaciones sobre su romance comenzaron a extenderse a principios de junio de este año, cuando la cantante y el empresario fueron vistos juntos en Los Ángeles dando un paseo.

Cabe señalar que, antes de salir con Austin Kevitch, Camila Cabello tuvo una relación de dos años con Shawn Mendes. Ellos empezaron a salir luego de su segunda colaboración musical “Señorita”. Los famosos ya habían trabajado juntos en “I Know What You Did Last Summer” (2015).

