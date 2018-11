Se confesó. Tras varios meses sumido en una profunda crisis, Jim Carrey reveló que está viviendo una nueva etapa en su vida, en donde prima la soledad, la introspección y las artes.

El famoso actor de 56 años, quien en 2016 pasó por un complicado momento tras el suicidio de su novia Cathriona White, dijo en una entrevista para Radio Times que "está viviendo una vida aislada".

"Podría describir mi vida hogareña como una vida aislada. Paso mucho tiempo solo, pero me gusta estar solo, así que está bien. Eso puede ser extraño para algunas personas, pero lo disfruto", manifestó.

Concentrado en leer, pintar y trabajar esculturas. La estrella de Hollywood ha cambiado radicalmente su estilo de vida y aprovecha esta nueva etapa para concentrarse en su nuevo proyecto: la serie Kidding.

"He tenido que lidiar con ciertas corrientes profundas en mi vida en los últimos años, y por esa razón todo aquello que no me mata me vuelve más amargo. Hablando en serio, uno no permite que esas cosas le derroten y aunque de vez en cuando te golpean y te dejan un poco confundido, siempre se encuentra la forma de salir bien parado del mal momento. Lo cierto es que por todas esas cosas yo puedo entender lo que es el dolor. Precisamente por eso estos guiones me encuentran, porque yo tengo lo que hace falta para poder transmitir esas sensaciones", manifestó sobre su participación en la producción.

Jim Carrey ha estado casado dos veces y ambos matrimonios fracasaron. El último ni siquiera llegó al año. En 2016 su ex novia, Cathriona White se suicidó y la familia de la fallecida intentó culparlo de lo ocurrido. Finalmente, la demanda por homicidio culposo fue desestimada.