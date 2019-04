¿En busca de la reconciliación? Angelina Jolie y su acercamiento a Brad Pitt

Todo parece indicar que la actriz Angelina Jolie no olvida a su ex pareja Brad Pitt. Han pasado dos años y medio desde que Angelina solicitó el divorcio y todavía no ha firmado la disolución de su matrimonio.

La prensa británica asegura que Jolie, quien se encontraba elaborando un acuerdo para que ambos sean declarados solteros y no legalmente casados, ahora habría cambiado de opinión.

Según el diario The Sun, "Angelina le ha dejado claro a Brad que quiere volver a tener una relación con él". La actriz, según esta informaciones, está "alargando" las negociaciones de divorcio con la esperanza de una reconciliación. "A ella le gustaría que volvieran a ser una familia y no parece ser capaz de seguir adelante", afirmó una fuente. "Es por eso que le está haciendo tan difícil a Brad cada detalle de su divorcio".

Sin embargo, fuente próximas al actor aseguran que Pitt no está interesado en volver a reunirse con su ex, pero desea mantener una relación amistosa con Jolie por el bien de sus hijos: "Él solo quiere que todo esté arreglado, en realidad, esto podría haber sido hace más de un año, pero ella no se decide".

Después de buscar la custodia completa de los seis hijos de la pareja, ahora Jolie quiere que "sean una familia otra vez". Últimamente Jolie ha sido vista en público con Maddox (de 17 años), Pax (de 15), Zahara (de 14), Shiloh (de 12) y los gemelos de 10 años de edad Knox y Vivienne de forma bastante regular, mientras que las visitas de Brad Pitt a sus hijos se llevan a cabo de manera privada.