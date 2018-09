La agrupación BTS sigue dando que hablar. Fruto de su gran aceptación a nivel mundial, la agrupación de K-pop surcoreano fue nominada a dos categorías en los “premios del pueblo”, los People’s Choice Awards.

La agrupación conformada por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, fue nominada por primera vez a la entrega de estos prestigiosos premios.

BTS fue nominado para el premio del ‘Grupo de 2018’, junto con Migos, Twenty One Pilots, Dan + Shay, Panic! In Disc, Gorillaz, Imagine Dragons, 5 Seconds of Summer, Fall Out Boy, Little Big Town, Sugarland y Maroon 5.

Además, también recibió una nominación para el premio ‘Social Celebrity del 2018’. En esta categoría compite con Ellen DeGeneres, Chrissy Teigen, Lady Gaga, Ryan Reynolds, Rihanna, Justin Bieber, Taylor Swift, Will Smith, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, y Selena Gómez.

Los fans de BTS en todo el mundo están emocionados con la noticia. Todo el que quiera votar tiene tres formas de hacerlo. Pueden hacerlo a través de la web eonline.com , Facebook o Twitter.

Los votos para los People’s Choice Awards empiezan hoy, 5 de setiembre, hasta el próximo 14 de setiembre. Los cinco nominados con la mayor cantidad de votos en cada categoría pasarán al Voto Finalista, que tendrá lugar del 24 de septiembre al 19 de octubre.

Este ceremonia será la número 44 de los People's Choice Awards, y se realizará el próximo 11 de noviembre en el teatro Nokia, Los Ángeles, EE.UU. Esta será la primera vez que se transmite por el canal E!.