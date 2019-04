BTS marca un nuevo récord con 5,000 millones de oyentes en Spotify | FOTOS

La banda surcoreana BTS no deja de romper récords y ahora se ha convertido oficialmente en el primer grupo de K-pop en superar los 5,000 millones de oyentes en la plataforma de streaming Spotify .

Este nuevo hito coincide con el lanzamiento del último álbum “Map of the Soul: Persona”, el nuevo material discográfico con el que la banda busca repetir el número 1 en Estados Unidos, hecho que ya consiguieron en 2018 con “Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer”.

Asimismo, la boy band ha conseguido batir otro récord con el videoclip del tema “Boy with Luv”, colaboración con el cantante estadounidense Halsey, al convertirse en el clip de mayor cantidad de reproducciones en sus primeras 24 horas.

En tan solo un día, el clip fue visto por más de 75 millones de personas. Por si fuera poco, hasta el cierre de esta nota ya ascendió a los más de 148 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

De esta forma, BTS destronó a BlackPink, una popular girl band surcoreana de k-pop, que con su videoclip “Kill This Love” que alcanzó más de 56,7 millones de reproducciones en tan solo 24 horas.

Cabe señalar que BTS se presentó recientemente en el programa de televisión estadounidense "Saturday Night Live" (SNL) en una actuación que emocionó a sus seguidores, presentando sus éxitos "Boy With Luv" y "Mic Drop".