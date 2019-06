BTS lanzará nueva película “Bring The Soul: The Movie” | FOTOS

Luego del éxito de sus dos primeras películas, 'Burn the Stage: The Movie' y 'Love Yourself in Seoul', BTS anunció oficialmente que lanzará un tercer filme.

Titulado “Bring the Soul: The Movie”, la próxima película de BTS mostrará su gira mundial “Love Yourself” en Europa y una conversación íntima del septeto en París tras concluir el tour.

El tercer largometraje de BTS mostrará los viajes a las diversas ciudades del mundo, presentando sus increíbles performances y algunos detrás de escenas de RM, Jungkook, J-Hope, Jimin, Suga, V y Jin .

Asimismo, para crear mayor expectativa entre sus fanáticos, Big Hit Entertainment lanzó el póster oficial de la película de BTS que se estrenará mundialmente el 7 de agosto.

Como se recuerda el último largometraje de BTS se estrenó el 26 de enero y logró vender más de 1.9 millones de entradas en todo el mundo.