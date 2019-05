J-Hope, de BTS, realizó un importante donativo a estudiantes de bajos recursos

J-Hope, uno de los integrantes de la exitosa agrupación surcoreana BTS , acaba de dar una nueva muestra de su solidaridad con quienes más lo necesitan, al realizar una importante donación a una fundación educativa para jóvenes de bajos recursos.

Así lo confirmó la Oficina Metropolitana de Educación de Gwangju (Corea del Sur). J-Hope entregó 100 millones de wones (aproximadamente US$84 mil) a ChildFund Korea’s Gwangju Headquarters to Choontae Academy.

Con este dinero, dicha organización otorgó becas de 500,000 wones (aproximadamente $420) a 10 estudiantes con calificaciones sobresalientes y buena conducta de la escuela secundaria comercial Jeonnam Girls, para solventar su educación durante cinco años.

Durante la ceremonia de la entrega de las becas, una de los beneficiados indicó: "Me centraré en mis estudios, y después de encontrar un empleo en una institución pública, también quiero donar becas a mi alma mater para mis jóvenes".

Esta no es la primera vez que J-Hope de BTS colabora económicamente con dicha fundación. A fines del año pasado, donó 150 millones de wones (más de US$200 mil) para la misma causa.

Actualmente, J-Hope se encuentra en Estados Unidos con la gira "Love Yourself: Speak Yourself" de BTS, donde se ha presentado en programas de televisión como The Late Show" de Stephen Colbert y "Good Morning America".