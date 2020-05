Hace pocos días, Andrés Wiese generó más de una reacción, no solo por entrar en la competencia del Rostro más bello del mundo, o ganarle en votaciones a reconocidas figuras como David Beckham o Chris Evans. Wiese se hizo tendencia por volver a demostrar sus valores al pedir respeto por el surcoreano Jimin, quien lo venció en dicha competencia.

El modelo, al ver que sus seguidores se expresaban mal del cantante de BTS, agradeció el apoyo recibido, e instó a sus fans a respetar, por sobre todas las cosas, al artista.

¿QUIÉN ES JIMIN?

Park Ji-min, más conocido como Jimin, es un cantante y bailarín surcoreano que en 2013, debutó como integrante de la boy band BTS. Aunque hace pocos días, asumió también el rol de manager del grupo, donde uno de sus integrantes, Jungkook , también participa en el mismo concurso del Rostro más bello junto a Wiese y su compañero.

La voz de Jimin ha sido descrita como delicada y agradable. Es considerado un bailarín excepcional entre los miembros de su grupo y en la industria del k-pop en general. Noelle Devoe, de Elite Daily, comentó que a menudo es elogiado por sus “movimientos suaves y elegantes”, así como por su “carisma en el escenario”.

Jimin, uno de los vocalistas de BTS, se volvió tendencia mundial gracias a sus temas en solitario. (Foto: AFP)

En 2016 Jimin se posicionó en el puesto 14 de los ídolos más preferidos de los jóvenes en una encuesta realizada por Gallup Corea. Posteriormente llegó al número 7 en 2017 y al 1 en 2018.

Ese mismo año, fue la novena celebridad y el octavo músico sobre los que más se tuiteó en el mundo. También fue escogido por The Guardian como el decimoséptimo mejor integrante de una boyband en la historia.

También en 2018, un fanático inglés llamado Oli London gastó aproximadamente US$100 mil en cirugía estética para verse igual al artista de 24 años. La transformación de London fue documentada en Hooked on the Look, una serie de televisión sobre cirugía plástica extrema.

