BTS en los Grammy 2019: Así reaccionó ARMY tras perder categoría a Mejor diseño de grabación

Cada movimiento que realiza la banda coreana BTS es motivo de noticia en el mundo entero. ARMY, como se le conoce a la legión de seguidores de la agrupación, acaba de mostrar su total descontento porque los chicos de la banda no pudieron ganar la categoría a Mejor diseño de grabación.

El diseño del disco "Love Yourself: Tear" se enfrentó a los álbumes "Be the Cowboy", "Masseduction", "The Offering" y "Well Kept Thing".

El disco "Masseduction" fue elegido ganador en la categoría Mejor diseño de grabación y se logró imponer ante BTS, que venía como favorito.

La categoría Best Recording Package ya fue anunciada. Lamentablemente Love Yourself 'Tear' no ganó; sin embargo, la nominación representa una parte importante en la historia de @BTS_twt. ¡Felicidades por ser leyendas!



Felicidades a HuskyFox por todo su arte 👏🏼

Love Yourself: Tear no ha ganado en Best Recording Package (Ganó Masseduction)



Pero una nominación en los Grammy es algo increíble y recordemos que a pesar de no ganar, @BTS_twt están invitados para presentar! Su impacto



#Top50FansBTS#BTSxGrammys

No ganamos a Best Recording Package, pero el hecho de que Tear haya estado nominado a los #Grammys es algo que quedará en la historia. Es nuestra primera nominación, esto es solo el comienzo



Los amamos y estamos muy orgullosas🤧💜 #TearItUpBTS@BTS_twt

©️agirlinthepark

El ARMY se pronunció sobre la derrota de BTS. "Debió ganar BTS", "El mejor diseño siempre serla el de LYT", "Estar nominado fue un gran premio", "A la siguiente será el premio para BTS", son algunos comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

Como se recuerda, el disco "Love Yourself: Tear" de BTS fue lanzado el 18 de mayo del 2018. El álbum tiene 11 temas donde destacan "Airplane Pt.2", "So What" y "Fake Love".