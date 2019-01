BTS: “Burn the Stage: The Movie” llegará a YouTube | VIDEO

Esta semana las estrellas de K-Pop BTS compartirán su documental “Burn the Stage: The Movie” en YouTube Premium el viernes 18 de enero a las 9 am ET, según anunció Variety.

La cinta de 83 minutos sigue a BTS en su gira mundial de 2017 "BTS Live Trilogy III: The Wings Tour", la cual atrajo más de 500 mil fans en 40 conciertos realizados en 19 ciudades del mundo.

El documental se creó a raíz de la serie de BTS de YouTube Originals: Burn the Stage y presenta entrevistas, narraciones de los miembros del grupo, así como imágenes exclusivas.

Desde su lanzamiento el 15 de noviembre de 2018, la película rompió el récord mundial de recaudación de taquilla de películas basadas en giras musicales, ya que atrajo a más de 2 millones de espectadores en más de 70 países.

Actualmente YouTube Premium está disponible en 29 países del mundo, los cuales incluye Estados Unidos y Corea del Sur.

Cabe señalar que en enero se estrenará su próxima película que fue filmada en el Estadio Olímpico de Seúl, “ BTS World Tour: Love Yuorself in Seoul”.



TE PUEDE INTERESAR: