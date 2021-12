La banda surcoreana BTS ofrecerá un concierto presencial en Seúl el próximo marzo, según anunció hoy el grupo a través de su cuenta de Twitter.

“Nos vemos en Seúl, marzo de 2022″, reza el cortísimo mensaje publicado en la cuenta que gestiona el sello del grupo, Big Hit Music, acompañado de una foto reciente de sus integrantes RM, Jimin, V, Suga, Jin, J-Hope y Jungkook.

El anuncio llega un día después de que BTS celebrara el último de los cuartos recitales que ha ofrecido la pasada semana en Los Ángeles dentro de su gira “Permission to Dance On Stage” y que han supuesto sus primeras actuaciones con público desde finales de 2019.

Del mismo modo, este evento en Seúl, enmarcado también en la misma gira, será el primera que el grupo realiza con público en su propio país en más de dos años.

BTS tenía previsto presentar en abril de 2020 en Seúl su disco “Map of the Soul: 7″, lanzado en febrero de ese año, en lo que debía ser la primera parada de una ambiciosa gira mundial -”Map of the Soul Tour”- que por primera vez incluía conciertos en España.

Sin embargo, el inicio de la pandemia obligó a cancelar la gira y forzó al grupo a hacer distintos conciertos que sus seguidores pudieron ver solamente en línea. A las cuatro ansiadas actuaciones presenciales que la banda de K-pop más global han podido finalmente ofrecer en Los Ángeles han acudido en total unas 200.000 personas.

No obstante, la viabilidad del concierto de Seúl en marzo plantea de momento algunas dudas, puesto que Corea del Sur acaba de endurecer restricciones sociales debido a que el país experimenta récord de contagios diarios y casos graves de covid-19 y a la detección de la nueva variante ómicron del virus.

