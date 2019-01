BTS anuncia el lanzamiento de 'The Notes 1', su primer libro

Tras lanzar la serie de cómics web “Save Me”, La agrupación de K-Pop BTS acaba de sorprender a sus fanáticos al revelar su próximo lanzamiento: su primer libro llamado “The Notes 1”.

El volumen de 230 páginas saldrá a la venta el 5 de marzo y se puede ordenar por preventa a través de la página web de Big Hit Entertainment.

“The Notes 1” estará vinculado a la historia creativa del “Universo BTS” y saldrá a la venta en tres idiomas: coreano, inglés y japonés.

Hasta el momento el libro no cuenta con una descripción de la trama, pero cuenta con una frase: "Los fragmentos de memoria de los sentimientos de pérdida, ausencia, sufrimiento e inseguridad de los chicos que enfrentan su destino".

Cabe señalar que tanto “The Notes 1” como el cómic “Save Me” forman parte de la narrativa que la boyband BTS ha ido creando a lo largo de su música, videoclips e incluso a través de sus redes sociales, desde el lanzamiento del álbum “The Most Beautiful Moment In Life, Part 1” (2015).

Sin duda los éxitos de la banda parecen no acabar, pues la boyband pronto estrenará a nivel mundial su película “ BTS World Tour: Love Yourself in Seoul” y su ansiado documental “Burn the Stage: The Movie” se estrenó en YouTube.