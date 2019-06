Bryan Cranston habló sobre su posible participación en la película de 'Breaking Bad' [FOTOS]

El actor estadounidense Bryan Cranston , quien adquirió mayor popularidad con su papel de Walter White en la afamada producción 'Breaking Bad', dejó entrever que su personaje podría aparecer en la primera película de la serie.

En una reciente entrevista para Entertainment Tonight, el actor dejó abierta la posibilidad de que su personaje realice un cameo o participación especial a través de un flashback en la cinta de “Breaking Bad”.

"Bueno, el rigot mortis tiene una forma de permitir que eso suceda… ¡Podría ser! Podría ser un flashback, o un flashforward. Todavía estoy muerto, 'Walter Withe', no sé cómo será", manifestó el actor al ser consultado por su posible aparición en el filme dirigido por Vince Gilligan.

"Desde un punto realista, si me llamaran para hacer la película o Better Call Saul, que no sé si sucedería, realmente no lo sé, lo haría en un segundo. Mi experiencia en Breaking Bad cambió mi vida personal y profesional. Me dio oportunidades que no había tenido", agregó Bryan Cranston.

Cabe señalar que el director de la cinta, es el creador de la precuela "Better Call Saul", la cual es protagonizada por el actor Bob Odenkirk, quien interpretó el personaje del abogado "Jimmy McGill" y apareció en la serie original como "Saul Goodman".

La película de “Breaking Bad”, serie que concluyó en 2013, aún no cuenta con fecha de estreno oficial, pero se sabe que estará disponible en AMC y Netflix.



TE PUEDE INTERESAR: