Britney Spears sigue vigente en la música y ahora volverá a tener una serie de shows en Las Vegas. La intérprete de ‘Toxic’ y ‘Baby One More Time’ firmó un acuerdo mediante el cual recibirá US$507 mil por cada noche de presentación.

Con este monto por noche, Britney Spears se convertirá en la artista mejor pagada de la ciudad, según informó el portal Daily Mail.

La nueva serie de shows que presentará Britney Spears en Las Vegas se realizarán desde febrero del próximo año en el Park Theater del Hotel Park MGM, recinto que albergará a 5,200 personas por noche.

De esta manera, Britney Spears compartirá escenario con otros artistas que tienen shows fijos en el MGM como Ricky Martin, Bruno Mars y Cher. Lady Gaga y Aerosmith empezarán sus presentaciones próximamente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Britney Spears anunció oficialmente su gira por Las Vegas el mismo día del aniversario número 20 del lanzamiento de su éxito, ‘Hit Me Baby One More Time’.

“Emocionada de volver a Las Vegas en febrero de 2019 en el Park Theater con un nuevo show. Los boletos salen el viernes 26 de octubre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que la duración inicial de este nuevo espectáculo será de dos años. Recordemos que Britney Spears finalizó su show 'Piece of Me' en el Hotel Planet Hollywood el 31 de diciembre del 2017, tras cuatro años desde su inicio en 2013.