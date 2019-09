Britney Spears lanzó un mensaje en redes sociales para reencontrarse con sus seguidores, a quienes explicó cómo se encuentra tras el receso que se tomó por su salud mental. Recordemos que la estadounidense enfrenta problemas psiquiátricos desde el 2007.

“¡Espero que no me hayan olvidado! Estoy haciendo esta transición en mi vida para concentrarme en lo que realmente quiero. He trabajado sin parar desde que tenía 8 años en este negocio. A veces es bueno parar y reflexionar !!!! Los extraño a todos … Realmente tengo los mejores fans del mundo!!!", escribió Spears.

Los últimos tiempos no han sido del todo positivos para la intérprete de 'Toxic' debido al alarmante estado de salud que enfrenta su padre y a la custodia que este ejerce sobre ella.

Recientemente, el progenitor de la estrella cedió la custodia de su hija a Jodi Montgomery aludiendo razones de salud persona. Esta medida estará vigente hasta el próximo 20 de enero de 2020.

A Britney Spears también le afectó que su expareja, Kevin Federline, se apoderará del 70% de la custodia de sus menores hijos, y que sobre ella recayera, actualmente, solo el 30%.

A inicios de año, la cantante de ‘Baby One More Time’ tuvo que internarse por problemas psiquiátricos.

Desde el 2007, Spears desconcertó al mundo por sus dificultades mentales. En aquel momento, la cantante fue diagnosticada con trastorno de borderline tras agredir con un paraguas a los periodistas, raparse el cabello y vivir en fiestas en medio del alcohol y supuestamente drogas.