La ‘Princesa del pop’, Britney Spears, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguró que no volverá a subirse a un escenarios hasta que su padre, con quien se viene enfrentando desde hace algunas semanas, continúe controlando todos los aspectos de su vida.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando... ¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, se puede leer en el texto compartido por la artista.

Britney Spears aseguró que prefiere compartir videos bailando antes de hacer una presentación, donde la gente está “ida”. “Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez, y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... ¡Así que lo dejo!”, resaltó.

“¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo! Esta tutela legal mató mis sueños...”, arremetió la cantante. Tras los problemas con su familia, la artista expresa sus sentimientos ante su núcleo más cercano.