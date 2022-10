Britney Spears rechaza las disculpas de su madre, Lynne Spears , luego que intentara volver a tener comunicación con la cantante. La mujer, de 67 años, publicó una foto en Instagram con la intérprete de Toxic: “¡Britney, toda tu vida he hecho lo posible por apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! Lo he intentado todo y te quiero mucho”. Sin embargo, esto no fue tomado de la mejor manera para la artista .

La cantante de éxitos como Womanizer ha tardado más de un mes en contestarle y, cuando lo ha hecho, ha sido mucho después de utilizar el largo texto para reflexionar sobre los tratamientos médicos y psiquiátricos a los que estuvo obligada a someterse por la tutela paterna y que, en su opinión, nadie de su familia puso en duda porque les convenía.

Es por eso que en el texto de la foto compartida en su perfil de Instagram, pide una “disculpa genuina” de su familia, ya que “ayudaría a cerrar”. La cantante ve difícil perdonarles. “Por mucho que les quiera, es algo que seguramente no seré capaz de superar”, reza en dicha publicación.

Ante ello, su madre le escribió en Instagram: “¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te echo de menos. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona!”, le suplica Lynne a su hija en la publicación compartida.

“¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! ¡Me disculpo por todo el daño que te haya hecho!”, concluye en su nueva declaración pública sobre lo mucho que siente la situación con la que ha tenido que lidiar su hija durante todos estos años.

Sin embargo, la cantante rechazó sus disculpas. “Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, ¡lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia…¡estaban drogados o borrachos hasta la médula! Yo era la madre que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba ¡Incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad! ¡Ninguna persona me defendió!”

“¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la mier…!” Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno! ¡Bésame el m… tra… madre!”, escribió Britney Spears en sus redes sociales. La publicación duró pocos minutos en su cuenta oficial, ya que acabó por borrarla

Britney Spears revela que le dolió sentirse utilizada por su familia

La cantante estadounidense Britney Spears, que el pasado noviembre ganó la batalla legal que puso fin a 13 años de tutela sobre su persona y su patrimonio, se ha sincerado sobre esa etapa admitiendo que estaba asustada y que se sentía como si no fuera nada.

“Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?”, admite en un audio de 22 minutos, en el que dice haber rechazado entrevistas millonarias para contarlo.

Su padre, Jamie Spears, asumió el control de su vida personal y de sus finanzas en 2008, tras un comportamiento errático de la cantante, ahora de 40 años.

“Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada. Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba porque tenía miedo”, recalca.

El audio fue publicado en su cuenta de YouTube y recuerda cómo en todo ese tiempo no dejó de trabajar, aunque su estado en ese momento no le permitiera dar lo mejor de sí misma: “Mis actuaciones en Las Vegas eran horribles”, confiesa.

Con la voz por momentos rota, la cantante estadounidense admite su desconcierto sobre lo que sucedía a su alrededor. En un ensayo dijo que no a un paso de baile, señala, y al día siguiente le dijeron que debía ser ingresada en un centro de salud mental.

No quiso hablar de esto antes, sostiene la cantante, porque “es increíblemente ofensivo, triste y abusivo”.

Su relato subraya que le dolió sentirse utilizada por su familia y especialmente la falta de apoyo de su madre, que no dio la cara por ella ni la ayudó a buscar un abogado.

“Me pusieron en un estado mental para hacerme sentir que los necesitaba. (...) Yo sabía en lo más profundo de mi corazón que no había hecho nada malo”, dice Spears tras confesar que llegó a pensar que estaban intentando matarla.

“Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije ‘no’ en los ensayos a un maldito paso de baile se enfadaron”, añade la artista, madre de dos hijos y recién casada con el modelo y actor iraní-estadounidense Sam Asghari.