La cantante Britney Spears ha vuelto a sorprender a sus millones de seguidores en todo el mundo al reaparecer en redes sociales con una nueva excentricidad. Y es que la intérprete pop decidió tatuarse el cuerpo completamente, sin embargo, se trata de tatuajes de henna y no permanentes, por lo que en poco tiempo ya no los tendrá.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un par de imágenes en las que luce su nueva excentricidad. Asimismo, su publicación estuvo acompañada de un enigmático mensaje.

“¡Así que me he dejado llevar con henna! Creo que tengo una mirada más bohemia en la segunda foto, no estoy segura de porque mis manos están en mis caderas. ¡Supongo que estoy exigiendo atención!”, escribió Spears.

Como era de esperarse, la nueva ‘travesura’ de Britney Spears se ha vuelto tendencia en redes sociales. En menos de 24 horas, su publicación ha conseguido casi 1 millón de ‘likes’ y miles de comentarios que le piden que no preocupe a sus fans.

El hecho de que Britney “quiera llamar la atención” ha preocupado a sus fieles seguidores, quienes se han percatado que ambas imágenes publicadas en Instagram no son del mismo día. Sin embargo, la sesión de body Paint parece haber sido de hace algunos días, ya que una reciente fotografía pone en evidencia marcas de pintura en su cuerpo.

Como se sabe, la ‘princesa del pop’ atraviesa un difícil momento, ya que no tiene control sobre su economía. Su salud mental ha sido perjudicada por sus excesos, razón por la que sus fans impulsaron el movimiento #FreeBritney.

