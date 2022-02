“Another World”, el segundo disco en solitario del icónico Brian May, guitarrista de Queen, se reeditará el próximo 22 de abril.

El álbum, originalmente publicado en 1998, se encontraba descatalogado hasta la fecha en cualquier formato y supone la segunda entrega de la serie de remasterizaciones “Gold Series”, tras haberse lanzado también “Back to the Light”, de 1992.

El largo ha sido supervisado personalmente por May, junto al coproductor Justin Shirley-Smith y Kris Fredriksson, el diseñador de artes de Queen, Richard Gray y el ganador de un premio Grammy, Bob Ludwig, que ha sido el encargado de remasterizar toda la serie.

El trabajo instrumental del álbum lo llevó a cabo el propio May, junto a colaboradores como Cozy Powell y Steve Ferrone a la batería, Neil Murray y Ken Taylor al bajo, Spike Edney en el teclado y Jamie Moses a la guitarra. También participaron John Edwards y Jeff Rich, de Status Quo, y Taylor Hawkins, de Foot Fighters.

El primer sencillo, que ya se puede escuchar en plataformas digitales, es “On My Way Up”. “‘Another World’ ha renacido exactamente igual que cuando se creó”, explicó May en declaraciones a la discográfica Universal.

Considerado como uno de los mejores guitarrista de la historia, May, de 74 años, publicó dos álbumes en solitario al margen de Queen, “Back to the light” (1992) y “Another World” (1998). Además, lanzó “Star Fleet Project”, un mini álbum, en 1983.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo y su novia discutieron en “Esto es guerra”