El actor Bradley Cooper sorprendió a sus seguidores al confesar por primera vez que estuvo sumergido en el mundo alcohol y drogas durante su juventud, y explicó cómo sus adicciones influyeron en su papel en ‘A star is born’, película por la que recibió su cuarta nominación al premio Oscar.

La Estrella de Hollywood habló sobre su oscuro pasado en el reciente episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge en National Geographic. Según explicó, sus adicciones no tuvieron nada que ver con la fama. Asimismo, aclaró que lleva 19 años alejado de estos vicios.

“¿Pero definitivamente tuviste algunos años salvajes?”, fue la pregunta del presentador Bear Grylls que puso en aprietos al actor. “En términos de alcohol y drogas, sí. Pero no tiene nada que ver con la fama. Tuve suerte. Dejé de beber a los 29 años y he estado sobrio durante 19 años”, comentó.

Bradley también reconoció que sus adicciones lo ayudaron a actuar en el filme ‘A star is born’ donde interpretó a Jackson Maine, un famoso cantante de country rock atrapado en la espiral del alcohol y las drogas.

“Hizo que fuera más fácil poder entrar realmente allí. Y gracias a Dios, estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar”, contó el actor. Como se sabe, este personaje logró nominaciones al Oscar, Globo de Oro y BAFTA.