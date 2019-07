Brad Pitt se aleja de Hollywood: "Es para chicos jóvenes"

Como parte de la promoción de la película 'Once Upon a Time in Hollywood' de Quentin Tarantino -que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y que está próxima a estrenarse-, Brad Pitt acaba de aparecer en la portada de la edición australiana de la revista GQ.

Brad Pitt, de 55 años, ofreció una extensa entrevista a dicha publicación en la que se sinceró sobre su futuro en el cine, luego de más de dos décadas dedicadas a este arte, en el que se ha consolidado como uno de sus máximos exponentes.

El actor reveló que tomó la drástica decisión ir alejándose de la actuación para, en un futuro cercano, dedicarse únicamente a crear contenido audiovisual con Plan B Entertainment, productora que fundó en el 2002 junto a su ex esposa, Jennifer Aniston.

"Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho. Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes”, reveló Brad Pitt quien se prepara para regresar, en breve, a la pantalla grande.

“No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", agregó en sus declaraciones.



Como se recuerda, Brad Pitt se vio envuelto en un escándalo luego que en 2016 anunciara su separación de Angelina Jolie, quien lo denunció por supuesto abuso verbal y maltrato físico contra su hijo, Maddox; proceso que fue sobreseído (se suspendió por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia).

Tiempo después, Angelina Jolie volvió a la carga y lo acusó de no haber pasado la pensión alimenticia para sus seis hijos durante un año y medio, información que fue desmentida por los abogados de Brad Pitt, quienes con documentos que presentaron a la corte demostraron que pagó más de USD 7 millones en favor de los menores.

Ademas de esta a la espera del estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' y 'Ad Astra', películas que protagoniza, Brad Pitt está dedicado a la producción y a su otra gran pasión: la escultura. Además, pasa gran parte de su tiempo ocupándose de su labor humanitaria y reconstruyendo el vínculo con sus hijos Madox (15), Zahara (11), Shiloh (11) Pax (12), y los gemelos Vivienne y Knox (10).

