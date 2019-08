Vocalista de Blondie reveló que un ladrón la violó frente a su novio

Debbie Harry, vocalista de la banda de rock Blondie, conmocionó a sus seguidores al revelar que fue violada por un ladrón que ingresó a su departamento de Nueva York, en 1970.

Un delincuente armado con un cuchillo entró a su vivienda, los ató a ella y a su pareja de entonces, el músico y compositor Chris Stein; luego la ultrajó sexualmente.

“El hombre buscaba objetos de valor en el hogar (…) Apiló las guitarras y la cámara de Chris y luego me desató las manos y me dijo que me quitara los pantalones. Él me violó. Y luego dijo: 'Ve a limpiarte”, contó la vocalista de Blondie en su libro 'Face it' que ha sido publicado por el tabloide The Sun.

Pese a ser víctima de violencia sexual, la cantante confesó que ese hecho no fue lo que le dolió más sino el robo de sus sus guitarras.

No es la primera vez que Blondie revela algo impactante. En una entrevista para la revista Interview contó que una vez subió a un auto cuyo taxista era nada más y nada menos que el asesino serial Ted Bundy.

Años después, cuando en 1989, Ted Bondy fue ejecutado por secuestrar y violar a más de 30 mujeres, la cantante lo reconoció como el taxista que la llevó en su auto, pero del cual escapó rodando en medio de la pista.

