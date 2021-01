“Blackpink: the Show” será la primera actuación del grupo desde el inicio de pandemia del coronavirus, ya que sus integrantes no suben a un escenario desde que cerraron su gira mundial “In your area” en febrero del año pasado.

La banda surcoreana Blackpink ofrecerá su primer concierto en línea este domingo 31 de enero en colaboración con la plataforma YouTube, luego que la primera fecha del concierto, 27 de diciembre del 2020, fuera postergada debido a las restricciones en su país por la pandemia del coronavirus.

El grupo formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se presentaron la noche del miércoles en el programa de James Corden para comentar sobre su primer concierto virtual, donde hablaron sobre lo mucho que extrañan los escenarios y a sus fans y mostraron un adelanto de su show virtual, cantando su éxito ‘Pretty Savage’.

Su presentación causó un revuelo en Twitter donde fueron tendencia por varias horas. Al igual que la primera fecha postergada, el concierto virtual arrancará a las 14.00 hora local surcoreana (5.00 GMT) de este 31 de enero.

Solo hace unos días, una de las integrantes del grupo anunció que presentará su primer sencillo como solista el cual también será llevado al concierto virtual.

Adicional a ello, hace unos días se supo que YG Entertainment -productora tras su éxito- recibió una fuerte inyección de dinero por parte de la productora también surcoreana Big Hit Entertainment que representa a la boyband BTS.

