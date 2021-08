Black Eyed Peas estrenó el sencillo “Hit it” con Saweetie y Lele Pons. Como parte de la promoción de este nuevo lanzamiento, la agrupación estadounidense recurrió a sus redes sociales para ofrecer 50 mil dólares a quien baile mejor este nuevo tema.

“¡Hola a todos! ¡El Challenge de ‘Hit it’ empezó oficialmente! Y el ganador se llevará 50 mil dólares. ¡Así es! 50 mil dólares irán para el mejor baile en TikTok de ‘Hit it’, nuestra nueva canción”, comentó el vocalista de los Black Eyed Peas desde el Instagram oficial de la banda.

Will.i.am. y el resto del equipo B.E.P se han unido con dos voces femeninas para crear una composición de lujo con “Hit it”. Lele Pons pone los ingredientes latinos, y Saweetie brinda una voz más urbana.

“La canción rebota en una línea de bajo gruesa y un ritmo constante mientras Black Eyed Peas trata versos herméticos puntuados por sus compases característicos, inteligentes y citables”, se señaló en comunicado de prensa de Sony Music.

“Lele Pons lo calienta todo con un cameo bilingüe y la orden, ‘Baby, let’s go one more time’ antes de que Saweetie prácticamente congele los 808 con rimas atrevidas y crudas propias”, se añadió.

