Luego que Billy Porter fue noticia al publicarse la primera imagen de su personaje de Hada Madrina en el remake de “Cenicienta”, película que alista Amazon Prime Video. La celebridad de 51 años volvió a protagonizar las portadas de los medios al revelar que es VIH positivo desde hace 14 años.

El actor dio a conocer esta noticia a través de un artículo escrito por él mismo para ‘The Hollywood Reporter’, una revista cinematográfica estadounidense.

“Yo era de la generación que se suponía que debía saber más, y de todos modos sucedió. Fue en 2007, el peor año de mi vida. Estuve en el precipicio de la oscuridad durante una década más o menos, pero 2007 fue lo peor. En febrero, me diagnosticaron diabetes de tipo 2. En marzo, firmé los papeles de la bancarrota. Y en junio, me diagnosticaron que era seropositivo. La vergüenza de ese momento, sumada a la que ya había acumulado en mi vida, me silenció, y he vivido con esa vergüenza en silencio durante 14 años. Ser seropositivo, de donde vengo, creciendo en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es un castigo de Dios”, expresó Porter al inicio de su artículo.

“Fue una casualidad. Tenía un grano en el derrier, y cada vez era más grande y más duro, y entonces empezó a doler. Un día me dije: ‘Tengo que ocuparme de esto’, así que fui a la clínica Callen-Lorde y la chica de la recepción me dijo: ‘¿Quieres una prueba del VIH? Sólo cuestan 10 dólares’. Dije: ‘Sí, sí, ya es hora’. Me hacía la prueba cada seis meses, como se suponía. Así que fui, me drenaron el grano y me hicieron la prueba, y entonces el médico volvió y me miró. Yo estaba en plan ‘¿Qué?’ Se sentó y yo le dije: ‘No. Nooo’. Y me dijo: ‘La prueba ha dado positivo’. Guau”, recuerda Billy. “Durante mucho tiempo, todo el mundo que tenía que saberlo, lo supo, excepto mi madre. Estaba intentando tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si la gente equivocada lo sabía. Sería una forma más de discriminarme en una profesión que ya es discriminatoria. Así que intenté pensar en ello lo menos posible. Intenté bloquearlo. Pero la cuarentena me enseñó mucho. Todo el mundo tenía que sentarse y cerrar la boca”, continuó narrando.

En su extenso artículo, Billy Porter confesó que la pandemia del coronavirus (COVID-19) le hizo darse cuenta de que era el momento de revelar su secreto.

“En el último año, empecé una terapia para comenzar el proceso de curación. Empecé a quitarme todas estas capas: haber sido enviado a un psicólogo a los 5 años porque salí del vientre materno como una vieja reina; haber sido abusado sexualmente por mi padrastro desde los 7 hasta los 12 años; salir del armario a los 16 años en medio de la crisis del sida”, explicó.

Además, Porter reveló que no lo había contado antes por su madre, quien ya había sufrido persecución porque él es homosexual.

“Mi madre ya había pasado por tanto, tanta persecución por parte de su comunidad religiosa a causa de mi homosexualidad, que no quería que tuviera que vivir sus ‘te lo dije’. No quería hacerla pasar por eso. Me daba vergüenza. Estaba avergonzado. Era la estadística que todos decían que sería. Así que había hecho un pacto conmigo mismo de que la dejaría morir antes de decírselo. Eso es lo que estaba esperando, si soy honesto. Cuando la trasladamos a la residencia de ancianos Actors Fund, me dije: ‘No va a estar aquí mucho tiempo, y entonces escribiré mi libro y saldré del armario y ella no tendrá que vivir con la vergüenza de tener un hijo seropositivo’. Eso fue hace cinco años. No va a ir a ninguna parte”, contó.

Finalmente, Billy le contó la verdad a su madre durante la pandemia y ahora a su público. “Así que le arranqué la tirita y se lo conté. Ella me dijo: ‘¿Llevas 14 años con esto? No vuelvas a hacerlo. Soy tu madre, te quiero pase lo que pase’. Y sé que no entendí cómo hacerlo al principio, pero ya han pasado décadas’. Y todo es verdad. Es mi propia vergüenza. Años de traumas hacen que un ser humano se ponga nervioso. Pero la verdad os hará libres. Siento que mi corazón se libera. He sentido como si una mano me hubiera apretado el corazón durante años y por fin todo ha desaparecido”, concluyó.

