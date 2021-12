La premiada cantante Billie Eilish habló en una entrevista en el programa de radio “The Howard Stern Show” sobre un tema que la marcó en su niñez: su adicción a la pornografía. Esto, según contó, le generó muchos inconvenientes posteriormente.

Eilish, quien cumplirá 20 años este sábado, señaló que esto le generó pesadillas y afectó su vida cuando ella empezó a salir a citas con otras personas, indicando además que esto “le dañó la mente”.

“Creo que la pornografía es una desgracia. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, indicó la cantante, asegurando que hacer esto la hacía sentir “genial, uno de los chicos”.

“Creo que realmente destruyó mi cerebro. Y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, agregó. Y es que, según la cantante, el contenido que veía era violento y abusivo.

La cantante de ‘Bad Boy’ recibió educación en casa en Los Ángeles, y es conocida en parte por la letra de sus canciones, las cuales son algunas veces algo oscuras. Y es en una de sus canciones en donde parece tocar este tema.

En la balada llamada ‘Male Fantasy’, de su segundo álbum, la cantante habla sobre estar solo en casa y distraerse viendo pornografía mientras recuerda una relación que no funcionó.

La cantante reconoció que esta adicción le generó varios problemas las veces que sostenía relaciones sexuales. “Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no decía que no a cosas que no eran buenas. Era porque pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía”, explicó.

Cabe destacar que Eilish es la persona más joven en la historia en ganar los cuatro premios más importantes Grammy en el mismo año: estatuillas de nuevo artista, álbum, grabación y canción del año en 2020 a los 18 años.

