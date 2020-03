Billie Eilish se ha convertido en todo un fenómeno a sus 18 años. La cantante ha logrado hacerse un espacio en la industria musical a punta de mucho trabajo y como resultado,ha sido una de las artistas más joven en lograr los 4 premios más importantes en los Grammy.

Antes de consagrarse en el evento más importante de la música, la cantante ya acumulaba centenares de millones de visualizaciones en sus videos en YouTube y, según Spotify, fue la segunda artista más escuchada en 2019.

En una entrevista con la revista neoyorquina Paper, Eilish aseguró que siempre escribe sus letras junto a su hermano Finneas O’Connell, quien es también productor musical.

Durante la misma entrevista, reconoció que muchas de sus canciones van sobre su vida y otras sobre la de su hermano, pero que también muchas de ellas estaban inspiradas en la ficción.

Billie Eilish ha sumado un gran número de fanáticos que la siguen en todos sus nuevos proyectos y actualmente es una de las artistas más influyentes y muchos se peguntan qué hacia antes de ser famosa.

¿QUE HACÍA BILLIE EILISH ANTES DE SER FAMOSA?

Billie Eilish no tenía su mirada puesta en la música, sino en la danza. Cuando era niña quería convertirse en bailarina profesional, sin embargo sufrió una lesión que la apartó de la pista. Ahí fue cuando su talento se enfocó en otra dirección.

Billie Eilish le encantaba bailar y por la lesión de una pierna dejo su mayor pasión (Foto: Instagran)

Comenzó a experimentar en plataformas como Soundcloud en donde compartía su música y con tan solo 15 años, con ayuda de su hermano mayor, obtuvo miles de visitas.

A partir de ahí todo fue para arriba, años después firmaría su primer contrato con Interscope Records con quien grabó su primer álbum, Do not smile ar me. Actualmente no deja de arrasar con todos los récords de la música.

Billie Eilish a los 15 años comenzó a explorar el mundo de la música (Foto: Instagram)

SÍNDROME DE TOURETTE

Billie Eilish ha hablado abiertamente sobre esta condición que padece y en una entrevista este año con la presentadora Ellen Degeneres reconoció que sufre desde que era niña.

Este síndrome causa que una persona realice sonidos y gestos involuntarios llamados tics.

Billie Eilish reveló tener este síndrome en un post de Instagram el año pasado después de que algunos seguidores “encontraran graciosos” algunos de sus tics.

Billie Eilish contó a través de sus redes sociales que ella sufre el Síndrome de Tourette (Foto: Instagram Stories)

