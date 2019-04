Así se prepara Maluma para el show que ofrecerá en los Billboard Music Awards 2019 [FOTOS]

Alista su presentación. Maluma se presentará este miércoles 1 de mayo en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2019, premios que se entregan a los artistas más ecuchados, que se realizará en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (Estados Unidos).

En la gala, el cantante colombiano cantará por primera vez en vivo junto a Madonna la canción que grabaron juntos y que lleva por título “Medellín”, la cual forma parte de “Madame X”, el nuevo álbum que la ‘Reina del Pop’ estrenará este 14 de junio.

Maluma llegó el último sábado a Las Vegas y este lunes inició los ensayos para el show. A través de su cuenta de Instagram, compartió unas imágenes en las que muestra cómo se está preparando para esa noche especial.

"Ensayos Dia 1! #Medellin @bbmas", escribió Maluma junto a las fotografías que están a punto de alcanzar los 700,000 "Me gusta" y tiene más de 3,600 comentarios de sus seguidores que están emocionados por verlo actuar.

Madonna y Maluma no son los únicos artistas que realizarán una presentación esa noche, pues además de ellos también estarán los Jonas Brothers, BTS con Halsey, Kelly Clarkson, Lauren Daigle, Khalid, Panic! At the Disco, Sam Smith y Normani.