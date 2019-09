La actriz Biby Gaytán vuelve a actuar luego de alejarse más de 10 años de la televisión y la música, para dedicarse a tiempo total a su familia.

Según Soy Carmen, la actriz regresará por la puerta grande protagonizando el musical "Chicago". En la obra también participarán Maria León, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y Alma Cero.

Ella afirmó estar lista para cualquier papel, ya que siempre ha seguido con sus clases de canto y ballet clásico que siempre practicó miesntras cuidadaba de sus hijos.

"Estoy entrenada, quizá no ante las cámaras pero nunca he dejado de bailar ballet clásico, ese no lo dejo y estoy en clase de canto con una de mis hijas", comentó en la conferencia de prensa del musical.

La actriz ya ha sido presentada en el elenco oficial y Eduardo Capetillo, su esposo, aseguró que ahora él se quedará en casa cuidando a sus hijos.

Cabe recordar que la pareja de esposos anunciaron en marzo de este año que grabarán un reality para la televisión llamado “Los Capetillo”, donde ellos con todos sus hijos participarán.