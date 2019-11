Luego de 18 años, la famosa actriz Biby Gaytán volvió a la actuación con el musical ‘Chicago’, recientemente estrenado en México, y en medio de lo que fue la presentación oficial del espectáculo, su esposo, el actor Eduardo Capetillo, negó que años atrás le haya prohibido actuar para dedicarse a su familia.

“Sabes que a mí, la factura de Biby nunca me la endosó nadie (risas). O sea, los seres humanos no somos como un vehículo, ¿no? Un ser humano no es posesión de nadie, un ser humano es completamente independiente”, precisó el actor al programa Ventaneando.

“Hace 25 años, decidimos llevar a cabo un proyecto de vida, criticado por unos y aplaudido por otros... pero al final del día, los que tenemos que estar contentos somos nosotros”, agregó.

La actriz de 47 años, por su parte, aclaró que fue ella quién decidió dejar su carrera como actriz debido a su familia.

“Fue la decisión que tomé y de la cual me siento orgullosa... ahora veo a mis hijos, convertidos en buenas personas y decentes”, precisó.

BODAS DE PLATA

La pareja se alista a celebrar sus 25 años como esposos. Para ello, Eduardo Capetillo no descartó que la conmemoración pueda ser televisada.

“Soy un hombre afortunado y le agradezco a Dios por mi esposa y mis hijos. Somos una familia normal, con desavenencias y pleitos pero sobre todo con mucha felicidad”, dijo.

EN ‘CHICAGO’

En el musical 'Chicago’, Biby Gaitán no solo actuará sino también cantará y bailará. La actriz vuelve en el papel de ‘Velma Kelly’, la delincuente que es encarcelada tras llevar a cabo un crimen pasional.

“Hace un par de meses, me entero del casting, y digo ‘puedo ser y ¿por qué no’. Mis hijos y mi marido me apoyaron. Para mí, lo importante no era quedar aunque sí lo logré. Para mí, ya era un reto el hecho mismo de ir al casting”, precisó.

