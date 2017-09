Bibi Gaytán supera enfermedad y reaparece motivada junto a su esposo

Bibi Gaytán ya no tiene de qué preocuparse. La reconocida actriz mexicana publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual brindó una buena noticia: ya superó la enfermedad que la aquejaba. ¿Qué era lo que tenía?

De acuerdo con lo declarado por su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, su pareja estuvo con paperas y, por este motivo, se había alejado por un tiempo de las cámaras y de los flashes.

"No van a creer lo que le pasó a mi vieja, neta, de verdad no es broma. Le dieron paperas, no manches. La vi y dije: 'rejuveneció mi vieja’”, reveló Capetillo a los paparazzis mexicanos.

Por su parte, Bibi Gaytán tituló su video en su red social con esta descripción: "¡Con mi mejor amigo!". En la publicación, se les observa felices a los dos en una fiesta en donde se escucha música a todo volumen.

Ambos se casaron en julio de 1994 luego de que dos años antes, protagonizaran una telenovela juntos: 'Baila conmigo'. Esta pareja es una de las más mediáticas de México.