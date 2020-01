Beyoncé es una de las cantantes más famosas del mundo y es justamente esta popularidad la que ha permitido conocer sobre muchos acontecimientos de su vida. Sin embargo, siempre hay algo nuevo por saber respecto a la intérprete de ‘Single Ladies’.

Es por esta razón que la artista abrió su corazón durante una entrevista a la revista ‘Elle’ que incluyó las interrogantes de sus fanáticos y contó dramáticos pasajes de su vida relacionados a la etapa en la que anhelaba convertirse en madre.

Según reveló la esposa del también cantante Jay-Z, antes de convertirse en la mamá de la pequeña Blue, tuvo varios abortos lo que le hizo cuestionarse seriamente sobre sus propósitos respecto a la maternidad.

“El hecho de sufrir varios abortos me mostró que tenía que ser una madre para mí misma antes de serlo para otra persona. Después, tuve a mi hija Blue, y la búsqueda de un propósito se volvió aún más profunda. Morí y renací en mi matrimonio... Ser la número uno ha dejado de ser mi prioridad”, comentó.

La ex integrante de Destiny´s Child, además, reconoció que esta nueva etapa la convirtió en una mujer con una perspectiva más amplia sobre su carrera y el ser mujer en la sociedad actual.

“Tras dar a luz a Blue, me fijé como misión utilizar mi arte para reflejar el estilo, la elegancia y la atracción presentes en hombres y mujeres de color. Vivimos en una época maravillosa de avance hacia la aceptación de los demás. Estoy muy orgullosa del progreso logrado en torno al colectivo LGBTQIA. La masculinidad se está redefiniendo”, y añade que “A las mujeres se nos ha educado para aguantar y y cuidar de todos menos de nosotras mismas. Yo ya no soy así. Después de un embarazo difícil, me tomé un año para ocuparme de mi propia salud”.

Como es conocido, Beyoncé tuvo a su primer hija en 2004, un año después de casarse con el rapero. En 2017, en tanto, anunció la llegada de sus mellizos Rumi y Sir.