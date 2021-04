El próximo 4 de mayo se estrenará la segunda temporada de “Selena, la serie” y veremos como fue la evolución musical de la Reina del Tex-Mex que la llevó a convertirse en un ídolo de las nuevas generaciones, pues además ser una gran exponente de la música latina, también se convirtió en un ícono de la moda y el baile.

Selena Quintanilla es toda una leyenda en el mundo de la música y ha sido una influencia para diversas estrellas internacionales empezando por Jennifer López, Selena Gomez, Demi Lovato y hasta Beyoncé han dicho que la Reina del Tex-Mex han sido su máxima inspiración en su carrera musical.

LA VEZ QUE BEYONCÉ CONOCIÓ A SELENA

La esposa de Jay-Z creció en Texas, así que no pudo evitar sentirse tocada por la música de Selena es más, en diversas entrevista reveló que conoció a la cantante en el Galleria Mall en Houston, pero no le dije mucho, solo la vio y la saludó.

“Conocí a Selena en el Galleria Mall en Houston, pero no le dije mucho porque yo no era una celebridad. Solo la vi y la saludé. Definitivamente creciendo en Texas, la escuché en la radio, aunque no sabía exactamente lo que estaba diciendo, me ayudó con mi pronunciación. Creo que ella es una leyenda La admiro. Ella era muy talentosa”, reveló la actriz.

BEYONCÉ SERÁ PARTE DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE SELENA, LA SERIE

Beyoncé es fiel seguidora de Selena desde que era una niña y tal es su fanatismo que, incluso, será parte de la segunda temporada de Selena, la serie y prueba de ello es aparece en el tráiler oficial de la producción de Netflix.

Beyoncé será retratada como una niña y hará una breve aparición en la serie de Selena (Foto: Netflix)

La cantante es retratada como una niña. Durante la breve escena en la que aparece la famosa intérprete, se la observa caminando de la mano de su madre, cuando ambas ven pasar a Selena frente a ellas. Deslumbrada por su presencia, Beyoncé le pregunta a Tina de quién se trata, a lo que la señora responde: “Selena”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “SELENA: LA SERIE”?

La primera temporada de “Selena: La serie” llegó a su fin con la composición del tema “Como la flor”, al tiempo que Suzette contactaba a Yolanda Saldivar y Abraham despedía al guitarrista de la banda tras descubrir que mantenía un romance con su hija.

Por lo tanto, la segunda parte se centrará en el amor prohibido de Selena y Chris, su matrimonio y el regreso del guitarrista a la banda. Asimismo, Yolanda Saldívar, la mujer que acabó con la vida de la popular cantante en 1995, entrará a su vida.

Al parecer la segunda temporada no se enfocará en la muerte de Selena porque es una “celebración de la vida de Selena y no de su muerte”, dijo a Entertainment Weekly Natasha Pérez, quien interpreta a Yolanda.

“La serie no trata sobre su muerte. Yolanda está ahí para agregar tensión a lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo es tan hermoso porque es una artista encontrándose a sí misma, una artista emergente y encontrando su lugar dentro de su familia y sociedad. Todos fueron muy cuidadosos con la forma en que se manejó todo. Desafortunadamente, Yolanda es parte de la trágica historia de Selena. Pero la belleza de todo esto es cómo su legado continúa hasta hoy a través de su música, su arte y, en realidad, toda su vida. Gracias a ella, hoy podemos tener esta conversación y celebrar un programa sobre una latina, protagonizado y escrito por latinos. Es una cosa hermosa”.

“La primera parte fue estresante porque había menos metraje en el que basar mi actuación. Pero al mismo tiempo era más relajado, porque tenía más libertad. La gente no conoce mucho esa versión de Selena” contó la actriz de 30 años en una conversación con OprahMag.

Sin embargo, “en nuestra segunda parte veremos mucho más del ícono. Tenía mucho más en qué basar mi actuación, pero fue estresante porque la gente sabe muy bien a Selena. Hubo presión adicional”, agregó Serratos.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “SELENA: LA SERIE”