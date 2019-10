Ben Affleck fue captado ayer en estado de ebriedad mientras salía de un hotel para una fiesta de disfraces en West Hollywood.

El actor de 47 años tenía problemas para caminar y mantenerse de pie, según un video publicado por TMZ.

El último intérprete de ‘Batman’ vestía traje oscuro y una máscara de calavera de Halloween.

El videoclip muestra a Affleck sin poder mantener el equilibrio y que por poco se va piso antes de subirse al autómovil que lo esperaba para ir a la fiesta.

El ganador del Oscar lucha contra su alcoholismo en los últimos años. En agosto 2018, su exesposa Jennifer Garner lo internó en un centro de rehabilitación de Malibú en donde permaneció durante 40 días. Esto ocurrió luego que el actor apareciera en imágenes recibiendo una caja de botellas de alcohol.

La actriz hollywoodense ha sido un gran apoyo para Affleck pese a que ya no son esposos.

Ben Affleck recae en el alcoholismo: Actor no podía mantenerse de pie en fiesta por Halloween. | AFP/Captura TMZ

UNA LUCHA DE POR VIDA

Affleck ha reconocido que luchará contra el alcoholismo durante toda su vida.

“Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia”, precisó Affleck en Instagram.

Jennifer Gardner y su exesposa, la actriz Jennifer Garner, quien lo apoya en la lucha contra su alcoholismo. | AFP

“Realmente no me molesta hablar de alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que lidio. No significa que absorba mi identidad por completo y lo sea todo, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", agregó.