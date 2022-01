Jennifer Lopez y Ben Affleck no solo retomaron en 2021 su relación luego de estar separados 17 años, sino que vienen forjando una sólida y la convivencia está haciendo que cada uno aprenda cosas del otro. El actor se animó a hablar del éxito de su pareja en las redes sociales, ¿Qué dijo al respecto?

El actor de ‘Batman’ no es activo en Internet y hasta cerró su cuenta en Instagram, así como evita hablar públicamente de su romance con la ‘Diva del Bronx’; sin embargo, en una reciente entrevista como parte de la gira de medios de su película ‘The Last Duel’ hizo un comentario sobre el éxito de su pareja.

El ‘boom’ de JLo y las redes sociales

Solo en Instagram, Jennifer Lopez tiene más de 191 millones de seguidores, en Facebook son más de 60 millones, mientras que en Twitter más de 45 millones están pendientes de cada una de sus publicaciones. Esto, sin dudas, llama poderosamente la atención de Ben Affleck a raíz de la convivencia que volvió a tener con ella, valorando el efecto en su carrera.

“Experimentar y compartir la vida de Jennifer ahora y ver el grado en que una presencia enorme en las redes sociales: cómo se valora, cómo lo perciben las personas que están dispuestas a invertir un montón de dinero en lo que estás haciendo, es bastante sorprendente”, precisó hace unos días a ‘Los Angeles Times’ .

La referencia que hizo a su pareja fue tras ser consultado sobre cómo está cambiando el negocio del cine, además agregó que “no estoy seguro de que la opción de tener 300 millones de seguidores haya estado disponible para mí, pero ese barco probablemente ya zarpó”.

Ben Affleck reflexiona sobre su edad

El pasado 15 de agosto, Ben Affleck cumplió 49 años y durante la entrevista también se animó a hablar de su carrera y su futuro en la industria del entretenimiento.

“El hilo conductor que he encontrado de las personas que conozco que han cumplido 50 años que son las más felices es que han dejado de preocuparse tanto por lo que piensen los demás, creo que ese es el regalo de esa edad (...) Cuando llegas a los 30, piensas, ‘Ahora lo he descubierto’, luego llegas a los 40 y piensas, ‘No tenía idea’. Ahora, cuando pienso en tener 20 años, me pregunto, ‘¿Cómo se distinguía mi cerebro del de un gorila a esa edad?”, comentó.

El actor también habló sobre sus hijos con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel, y cómo conversa con ellos sobre el cambio de la industria del entretenimiento.

“Les digo cosas a mis hijos como: ‘¿Qué hace este YouTuber?, ¿es un comediante?’ Me miran como,’ ¿Eres un imbécil? Son personas, ellos hablan’ Y algunas de estas personas están haciendo una fortuna. Hay un valor enorme en esto”, aseguró.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.